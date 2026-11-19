Elías Rebagliatti protagonizó hace 18 días un seria accidente cuando circulaba con su moto al impactar de frente contra un auto; como consecuencia de este siniestro el joven de 27 años se encuentra desde entonces internado en el hospital municipal de General Villegas a la espera de ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de una prótesis que l epermitirá volver a caminar.

El paciente presenta una fractura expuesta en la parte superior del fémur izquierdo y la prótesis podría estar disponible para el mes de diciembre, según expresó Luis Rebegliatti, padre del joven, quien solicitó y explicó el motivo de la difusión de la colecta que la familia inció con el fin de recaudar los $ 2.000.000 que se requieren para la compra, dado que el tiempo de espera se vuelve difícil de sobrellevar debido al dolor y los riesgos.

Según expresó el padre, desde la Región Sanitaria, ante quien se tramitó la prótesis, ésta no estaría disponible hasta dentro del tiempo mencionado anteriormente.

Hoy, por este motivo, todo lo que puedan aportar es de suma importancia expresó.

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Titular: Elisa Milagros Lemos