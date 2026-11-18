El titular de Obras Públicas de la Municipalidad de General Villegas, Marcelo Elgue confirmó a Distrito Interior que efectivamente se encontraba en el hotel Rucalén evaluando la colocación de ascensores.

El lugar fue adquirido por el municipio para que funcione allí un gesriátrico. Ante ello, el funcionario precisó que es determinante que estos equipos sean incorporados a la estructura. A su vos dos técnicos adelantaron que es posible su colocación, por lo tanto se está dando un paso importante para avanzar con la idea original.

Los técnicos se encontraban en General Villegas reparando el ascensor en la Escuela N° 46, por lo que fueron requeridos para esta primera visita al edificio, también se evalúa la colocación de un ascensor o más en el Palacio Municipal.