Ruben Becerra tenía 69años, esta noche, antes de la medianoche falleció en el hospital municipal donde se encontraba internado desde esta tarde en que su cuadro respiratorio, seriamente afectado, empeoró.

«El Flaco», como se lo conoció, fue uno de los más grandes talentos con la guitarra, integrante de inumerables formaciones y profesor de este instrumento, que fue una prolongación de su cuerpo al que dominaba a puro arte.

General Villegas lo abrazó como uno más, aquí hizo amigos, formó una familia y gestó su «leyenda».

Los últimos meses vivió en el Hogar de Ancianos, luego de diferentes vaivenes de la vida.

Cualquiera que lo haya conocido, en mayor o en menor medida, tiene de Becerra la imagen con una guitarra, actuando o zapando, pero casi siempre con una sonrisa. Fue un tipo bueno, un gran bohemio, propio de quienes portan un talento natural en cualquiera de las expresiones del arte. Amigo de sus amigos. Fue muy querido, sobran las muestras de ello.

El resto, es historia.