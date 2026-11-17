Se venció la prórroga de detención de la mujer y en una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía Nº 1, a cargo de Alfredo Cuello, se ordenó la prisión preventiva y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

La acusada, de unos 40 años, es de General Villegas, y viajaba periódicamente, presuntamente a la localidad de Nueva Galia, donde habría ocurrido el grave hecho; allí mantenía con la víctima una relación sentimental, según la información existente.

Asimismo, se ampliaron los cargos y quedó imputada provisoriamente por el delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento en grado de tentativa. Está acusada de atacar en el cuello a un hombre con el que tuvo una relación.

En el inicio de la audiencia, la Fiscalía, que estuvo representada por Marcelo Palacio, mencionó la incorporación de evidencia, tales como informe médico, psiquiátrico, características y descripción de las lesiones, declaración de la víctima, y amplió los agravantes por alevosía y ensañamiento. Por esto ratificó el pedido de la medida de coerción por el plazo de cuatro meses.

El fiscal mencionó el peligro de fuga, los riesgos procesales existentes, la pena en expectativa prevista y la materialidad del hecho, entre otras cuestiones.

La defensora Silvia Morán consideró que no hay fundamentos para ampliar los agravantes, refutó el informe psiquiátrico y explicó la situación de su defendida, como también de las denuncias que realizó. Sostuvo la teoría del caso y explicó que no existió la intención de matar y que se trató de una legítima defensa.

Luego de escuchar a las partes, el juez hizo lugar a la ampliación de cargos solicitada, consideró que el relato de la víctima concuerda con la plataforma fáctica, y en relación a la medida de prisión preventiva hizo lugar. Tuvo en cuenta la falta de arraigo, las características del hecho, pena en expectativa, la solidez de la imputación y el comportamiento de la imputada.

El hecho ocurrió el 4 de noviembre alrededor de las 20, cuando la imputada y la víctima se encontraban en un domicilio ubicado en Pedernera y Calle del Cementerio. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, Coronel intentó darle muerte a su pareja y lo atacó con un arma, hiriéndolo gravemente en la zona del cuello.

La víctima fue asistida inicialmente en la localidad de Nueva Galia y posteriormente trasladado a Villa Mercedes donde pudieron salvar la vida.

De acuerdo a las evidencias, luego del ataque, la mujer se habría provocado heridas y se habría dirigido a la Comisaría Nº 18 de esa localidad, donde se refirió al episodio. Cuando el personal policial llegó al domicilio, encontró al hombre herido en la cama. (Fuente: El Chorrillero)