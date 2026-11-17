Las intensas lluvias, unos 95 milímetros en escaso tiempo, que cayeron sobre Junín en las últimas horas anegaron distintos sectores de la ciudad, con calles cubiertas y agua dentro de las viviendas.

Ante este cuadro, el Municipio activó el Comité de Emergencia y puso en marcha un operativo de asistencia para atender las consecuencias del temporal.

La acumulación de agua complicó la situación en diferentes barrios, donde numerosas familias resultaron afectadas y al menos tres fueron evacuadas, informó Democracia.