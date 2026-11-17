Junín se encuentra seriamente afectado tras un fuerte temporal de lluvia
Las intensas lluvias, unos 95 milímetros en escaso tiempo, que cayeron sobre Junín en las últimas horas anegaron distintos sectores de la ciudad, con calles cubiertas y agua dentro de las viviendas.
Ante este cuadro, el Municipio activó el Comité de Emergencia y puso en marcha un operativo de asistencia para atender las consecuencias del temporal.
La acumulación de agua complicó la situación en diferentes barrios, donde numerosas familias resultaron afectadas y al menos tres fueron evacuadas, informó Democracia.