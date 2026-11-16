Gilberto Alegre: «¿Qué es lo que hacemos mal?» (VIDEO)

El intendente de General Villegas visitó días pasados FM Peregrina (92.9) donde habló principalmente de la marcha de la Gestión que encabeza; lo hizo refiriéndose en varias oportunidades al contexto económico y de escases de recursos que em municipio enfrenta.

Ello repercute en la necesidad de optimizar los gastos sin dejar de dar respuesta ante cuestiones esencialmente necesarias, como el salario de los trabajadores y los acuerdos que entorno a éstos se han hecho, tal el caso de los aumentos y el bono de fin de año que será ororgado, aunque el monto aún no esté definido.

En ese sentido precisó que no está en riesgo el cobro de los haberes, como sí ocurre en otros distritos cercanos.

Las horas extras aparecieron en al menos dos oportunidades de la entrevista, al reconocer que continúa habiendo excesos, por lo que al recorte que se debió hacer, le sigue un control exhaustivo, ya que mal utilizadas son de un alto impacto negativo en las finanzas del municipio.

Antes respondió a las críticas por el uso del colectivo municipal que le fue facilitado a un grupo de fieles que participaron de la misa en el marco de la visita del Papa en Luján, a pesar que la decisión es limitar su uso.

Alegre comentó que comenzaron las conversaciones con integrantes del Directorio de la clínica Modelo para que sea reflotada, aunque reconoció que depende de los médicos y accionistas, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar continuando con el alquiler de un sector, y ayudar a gestionar la habilitación ante las autoridades sanitarias provinciales. Reconoció que se hace difícil dar respuesta a la gran demanda que el hospital tiene, dando por entendido que un lugar que cuente con las prestaciones que tenía la clínica cuando funcionaba en su totalidad, es necesario para descromprimir la salud pública local.

También habló de obras públicas, entre las que mencionó el edificio del CEAM próximo a ser inaugurado; quizá suceda con la llegada del Ministro de Obras Gabriel Katopodis a quien se espera para el pr´pximo 25 de este mes; del mismo modo habló de la ampliación de la red de gas que en breve se hará, municipio de por medio, en el barrio Compartir, ubicado en las inmediaciones de la Avenida Mitre, cerca del Parque Munciipal. Asi mismo agregó que no existe plan alguno para continuar en ese proceso, aunque éste se está dando por parte de los privados en varios casos.

En lo político volvió ratificó que va por un nuevo período, quizá el último, manifestó, teniendo en cuenta que puede no ganar. Consultado acerca del espacio en el que se encuentra, Movimiento Derecho al Futuro, dijo que quienes están con las mismas pretensiones deberían sumarse y no criticar; fue allí donde se preguntó: ¿Qué estamos ahaciendo mal?, ya que las observaciones que le marcan no son acompañadas de soluciones, ni siquiera, de intenciones para aportar positivamente.

Capítulo aparte, aunque no ha sido manifestado públicamente, todo indica que será Valeria Iglesias, la actual Secretaria de GObierno quien lo acompañe en su Lista como primera candidata a concejal.

Política y en materia de Gestión, el primer mandatario dijo estar bien, gobernando sin sobresaltos a pesar de la finitud de los recursos. A pesar de las limitaciones se cumple con lo necesario y proyecta, aunque no como en otros tiempos. Reconoció en los actuales funcionarios efectividad y compromiso.