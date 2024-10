Juegos Bonaerenses 2024: villeguenses clasificados a la Final Provincial en Deporte y Cultura

Las Secretarías de Deporte y Cultura agradecen a cada uno de los finalistas por su esfuerzo y a las familias por el apoyo incondicional y colaboración constante.

Deportes Juveniles

ATLETISMO

Sub 14 Femenino Libre

80 metros: Francucci, Paz (Gral. Villegas) – DT: Guillermo Gardoni

Salto en Alto: Maciel, Ana (Villa Sauze) – DT: Nicolas Giordano

Sub 14 Masculino Libre

80 metros: De La Cruz de Benedetto, Valentín (Sta. Regina) – DT: Maximiliano Coup



Sub 14 Femenino Escolar No Federado

Lanzamiento de Bala: Scribantti, Isabella (Cañada Seca) – DT: Carolina Abba

Sub 14 Masculino Escolar No Federado

1200 metros: Martínez Mielgo, Blas (Cnel. Charlone) – DT: Gonzalo Borrego

Sub 16 Femenino Libre

300 metros: Avaca De Eyto, Athina (Gral. Villegas) – DT: Guillermo Gardoni

Sub 16 Femenino Libre

Salto en Largo: Riscosa, Ciro (Piedritas) – DT: María Echave

Sub 18 Femenino Libre

100 metros: Bian, Morena (Cnel. Charlone) – DT: Gonzalo Borrego

Salto en Largo: Domínguez, Tatiana (Cañada Seca) – DT: Leonardo Arias

Sub 18 Masculino Libre

400 metros: Teves, Maximiliano (Gral. Villegas) – DT: Nestor Bitti

1500 metros: Berdezagar, Federico (Banderaló) – DT: Moira Cuenca

Sub 18 Mixto Libre

Posta 4 x 100 Mixto: Rocca, Jeremías (Piedritas) / Gorriz Collado, Victoria (Gral. Villegas) / Apaolaza, Ludmila (Piedritas) / Palomino, Lucas (Piedritas) – DT: María Echave

BASQUETBOL

Sub 17 Masculino Libre

CAV (Gral. Villegas) – DT: Ezequiel Carpio

BONAERENSES EN CARRERA

Sub 18 Masculino Libre

Dodorico, Tomas (Bunge) – DT: Agustín Fernández

CANOTAJE

Sub 14 Femenino Libre

Diaz Traverso, Luna (Gral. Villegas) – DT: Emiliano Delgado

Sub 14 Masculino Libre

Guidi, Franchesco (Gral. Villegas) – DT: Emiliano Delgado

FÚTBOL TENIS

Sub 18 Femenino

Reyna Benítez, Martina – Alassia, Fernanda (Cnel. Charlone). DT: Gonzalo Borrego

FUTSAL

Sub 15 Masculino Libre

General Villegas – DT: Rodrigo Bitti

Sub 18 Masculino Escolar Abierta

IMI (General Villegas) – DT: Mauro Marfil

GIMNASIA

Sub 12 Femenino Libre – Nivel 1 Con restricciones

Pedersen/Irastorza/Foia Caivano/Favale/Ciangherotti (Gral. Villegas) – DT: Federico Mateo

Sub 12 Femenino Libre – Nivel 2 Con restricciones

Andreu/Demolis/Paladino/Toyos/ Paviolo (Gral. Villegas) – DT: Marianela Rodales Cuello

Sub 13 Masculino Libre – Nivel 3 Con restricciones

Pereyra/Ortellado/Lavin (Gral. Villegas) – DT: Marianela Rodales Cuello

Sub 15 Femenino Libre – Nivel 2 Con restricciones

Albiero/Ratero/Codutti/Butron/ Beltramino (Gral. Villegas) – DT: Mateo Federico

HOCKEY

Sub 14 Femenino Libre

General Villegas – DT: Mauro Marfil

Sub 18 Masculino Libre

General Villegas – DT: Mauro Marfil

NATACIÓN

Sub 16 Femenino Libre

100 mt Pecho: Bitti, Emilia – DT: Néstor Bitti

Sub 18 Masculino Libre

100 metros Libre: Pinedo, Benjamín – DT: Juan Gil

200 metros Libre: Gutiérrez Martínez, Bautista – DT: Natalia Martínez

100 metros Mariposa: Cedeño, Juan Pedro – DT: Leticia Bauchet

PATÍN

Sub 13 Mixto – No Federados Iniciación B

Guevara, Catalina – DT: Jazmín García

Sub 13 Mixto – Libre – Quinta C

López, Juanita – DT: Alejandra, Aguirre

SOFTBOL

Sub 14 Mixto Escolar No Federados

ISJN (Emilio V. Bunge) – DT: David Castro

Sub 16 Mixto Escolar No Federados

ISJN (Emilio V. Bunge) – DT: Agustín Fernández

Sub 18 Femenino Libre

ISJN (Emilio V. Bunge) – DT: Claudia Vilches

TAEKWONDO

Sub 14 Femenino 45 kg

Bertón, Micaela (General Villegas) – DT: Pamela Chacón

Sub 14 Masculino 50 kg

Gómez, Facundo (General Villegas) – DT: Pamela Chacón

TENIS

TENIS SINGLE – Sub 16 Masculino

Avaca, Felipe (Gral. Villegas) – DT: Carlos Méndez

TENIS DOBLE – Sub 16 Masculino

Orden, Tomas / Butvilofsky, Matías (Gral. Villegas) – DT: Carlos Méndez

TENIS DE MESA

Sub 14 Masculino No Federados

Tiano Bitti, Rodrigo – DT: Gastón Farias

Sub 18 Masculino Libre

Tiano Bitti, Bruno – DT: Gastón Farias

VOLEIBOL

Sub 13 Mixto Escolar No Federados

EES N° 2 (Piedritas) – DT: Mauricio Eberbach

Sub 16 Femenino Escolar Abierta

EES N° 4 (Cañada Seca) – DT: Carolina Abba

Sub 16 Masculino Escolar Abierta

EES N° 2 (Piedritas) – DT: Mauricio Eberbach

TRANSPLANTADOS

(+) 18 Libre

Canciani, Guido – DT: Juan Manuel Betanzo

ADULTOS MAYORES / PCD /TRASPLANTADOS

Damas

Avaca Roberto

Tejo femenino

Varas Alicia – Molina Susana

Tejo mixto A

Ilarramendy Osvaldo – Videla Silvia

Bochas masculino

Miranda Gabriel – Gallardo Julio

Fútbol tenis B

Verna Rubén – Verna Alberto – Rodríguez Luis

Pesca

Rojas Pedro

Chinchon

Vicente Fabián

Truco mixto

González Eduardo – Olaizola Mirta

Tenis mesa femenino

Etchevarren Mirta

Tenis mesa masculino

Gómez Rafael

Tenis masculino

Ancugaray Eduardo – Báez José

Bonaerenses en carrera masculino

Licera Jorge

Bonaerenses en carrera femenino

Ortiz Graciela

Padel femenino

Decristoforis María Rosa – Cortés Mónica

Taba

Sarmiento Alicia

ATLETISMO PCD – Personas con discapacidad

Sub 15 velocidad intelectual 100 metros

Luna Tamara – (EEE 501)

+16 intelectual 100 metros

Kiara Sosa (EEE 501)

Motor sub 15 velocidad 100 metros

Alejandro Bravo (EEE 501)

Intelectual C – Lanzamiento de pelota softbol

Manuel Martínez (EEE 502)

Motor +16 – 100 metros

Milagros López (EEE 502)

Intelectual C femenino lanzamiento de pelota softbol

Nicole Miranda (EEE 502)

Intelectual +16 lanzamiento de bala

Ariana Bramajo (EEE 502)

+16 visual salto en largo

Raúl Rodríguez (Hogar de Ancianos Bunge)

Posta 5 por 80 intelectual

EEE 501-502

+16 salto en largo

Kevin Rodríguez (Esc. Paralímpica Municipal)

Bonaerenses en carrera PCD 10k

Femenino

Guevara Blanca

Masculino

Rodríguez Néstor

Atletismo PCD

Escuela Paralímpica Municipal, Escuela 501, Escuela 502- Hogar de Ancianos Emilio V. Bunge

Fútbol PCD intelectual «B» masculino

Sub 16 masculino

Escuela paralímpica municipal

Goalball

Escuela paralímpica municipal

Tenis de mesa PCD

Pires, Walter – Ocampo, Lucas – Gianolio, Ema – Romero, Brenda (Prof. Gastón Farias- Pablo del Arca)

Secretaría de Cultura

Cocineros Bonaerenses

Plato principal sub 15

Berón, Delfina

Postre sub 15

Ricardo Mensengues, Mia

Literatura

Poesía sub 15

Cruz, María Victoria

Artes Plásticas

Pintura sub 18

Nonino, Anita

Mural

Pérez, Stefania

Objeto artístico sub 15

Nonino, Gino

Objeto artístico sub 18

Abba, Camila

Conjunto Musical

Cumbia

Bisiglia Nazer, Alfonso – Buckle, Brian Milton – Cruseño, Sebastián Yair – Carignano Echeverria, Martín

Rock

Gazán Gianolio, Lorenzo – Moreno, Benjamín – Barroso, Jeremías – Bazán, Emilia

Robótica

Saldaño, Elías – Andueza, Máxima – Bosque, Milagros – Gaitán, Lucas

Freestyle

Sub 15

Quinteros, Valentino