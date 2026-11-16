General Villegas: se entregaron 32 terrenos y se abre un nuevo listado para acceder a terrenos

El viernes 13 de noviembre se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal, el acto de entrega de 32 nuevos terrenos correspondientes a la ex Quinta Del Valle, en el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio para facilitar el acceso a la tierra y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.

El acto fue encabezado por el intendente Gilberto Alegre, junto a la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; la encargada de la Delegación Trocha, Patricia Sienra, y los concejales Lucila Ullúa Gisbert y César Julián.

Durante el encuentro se formalizó la entrega de los lotes a sus beneficiarios, quienes cuentan a partir de ahora con un espacio propio para construir sus viviendas y avanzar en sus proyectos de vida. Para definir el orden de elección de las ubicaciones en el plano, se realizó un sorteo, que según explicó el jefe comunal se hace “al efecto de determinar en igualdad de condiciones la elección”, ya que todos los presentes reciben su terreno.

Al dirigirse a las familias, Alegre destacó la dificultad actual para acceder a una vivienda y el rol del Estado local: “Un sueño que está muy difícil realizar hoy en día es el acceso a la vivienda. Siempre para el acceso a la vivienda hay que empezar por algún lugar, por el terreno”. En ese sentido, subrayó que “la municipalidad ha hecho un esfuerzo muy grande para poder adquirir terrenos, para adjudicarlos a los distintos vecinos a precios que son accesibles”.

Sobre el valor fijado, explicó que el objetivo no es recaudar de más: “Solamente intentamos recaudar el monto necesario para colocar las líneas de alumbrado, que es el primer elemento que tenemos que tener para poder hacer la subdivisión, aprobarla para dar inicio, formar al barrio”.

El intendente se refirió además al contexto de recursos limitados y a la necesidad de priorizar: “Hoy la realidad nacional, provincial, municipal es otra. No hay recursos. Entonces lo poco que hay nosotros lo tenemos que administrar con mucho criterio, porque tenemos que dar respuesta a salud, a servicios urbanos, a todos los pueblos y a todos los hogares de ancianos”.

Alegre anticipó que las entregas se realizan de manera escalonada y que quedan lotes disponibles. Reconoció que algunas personas no llegaron a esta instancia por cuestiones administrativas o de pago, y anunció que “mañana mismo ya estamos abriendo de nuevo un listado para poder dar respuesta a todos los que demandan. Hay terrenos, hay terrenos, y nosotros lo que queremos es que la gente pueda acceder a su terreno”.

También recordó que se acordó con los gremios municipal y docente la entrega de terrenos a sus afiliados, y aclaró que “obviamente no es gratis, todos tienen que pagar”.

Con un ejemplo local, el jefe comunal invitó a las familias a asumir el desafío de construir: cuando se entregó la quinta de Migliore, “parecía que iba a ser una villa y hoy es un barrio hermoso porque la gente fue poniendo ladrillos en ese sueño y lograron construir casas muy lindas”. Y agregó: “Con esto solucionamos un pedacito”, en referencia a quienes hoy pagan alquiler y podrán comenzar a levantar su casa.

Por último, remarcó el valor de la propiedad regularizada: “Aquí cada uno va a ser dueño de su tierra, un terreno donde van a plantar un árbol y saben que nadie se va a meter en esa casa”.