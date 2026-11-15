Inauguró el nuevo bazar en General Villegas: en su apertura sorprendió por la variedad y los precios bajos

Este sábado por la mañana el nuevo bazar «LJ», de capitales chinos, abrió sus puertas en la ciudad recibiendo a los vecinos que, como sucede en estos casos se acercaron a conocer la nueva propuesta comercial que se encuentra en calle Arenalles 265.

Desde que comenzó a observarse que su inauguración era inminente las expectativas por lo que ofrecería fueron en aumento; lo que se vio reflejado durante el día.

En la tarde, momento en el que estuvo presente Distrito Interior, la concurrencia fue masiva y contínua, con jovenes y adultos que se acercaron para concoer las instalaciones, sorprendiéndose por la variedad de productos y artículos.

Herramientas, elementos para pequeñas reparaciones en el hogar, blanquería, adornos de Navidad, librería, limpieza, jardinería, juguetes, pinturas y accesorios para artística, ventiladores personales, entre tanto otros.

Uno de los sectores donde más permanecía la gente fueron el de perfumería y cosmetología, atrapidos por los precios y la cantidad en las góndolas dedicadas.

Al salir, que realizando compras de $ 30.000 o más, participan en un sorteo que se realizará, a modo de agradecimiento por la confianza, la semana próxima, coincidían en la atención y los precios.

El nuevo lugar, que es de capitales chinos, cuenta con un personal de jóvenes de General Villegas que asisten en cada consulta, en cada necesidad.

Bazar LJ estará abierto todos los días, incluso los sábados y feriados, entendiendo que se son una propuesta más que tentadora para visitar con la idea de «comprar algo», más allá de lo puntual por lo que puedan visitarlo, y que, por todo lo que tiene el amplio espacio, es una excelente opción para regalos, soluciones rápidas o renovar la casa.

El nuevo bazar amplía la oferta, genera nuevos puestos de trabajo y hasta fomenta la competencia, atraerá gente de las localidades cercanas y agrega valor a la vida comercial de General Villegas.

En su primer día fue visitado por ciento de personas cumpliendo a su vez con las expectativas de sus propietarios y encargados quienes reconocieron la gratitud con los villeguenses que lo sfelicitaban y animaban a seguir por el camino elegido.