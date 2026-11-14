Un menor de Ameghino fue embestido por un auto en General Villegas al bajar a la calle

Un automóvil que circulaba, conducido por un hombre de 60 años, por la calle Moreno, habiendo pasado por unos metros Nagore, protagonizó un accidente de tránsito al embestir a un menor de 13 años que bajó sorpresivamente a la calle.

El joven es de la ciudad de Ameghino y se encontraba junto a otros compañeros recorriendo la ciudad. Es un jugador d ela séptima categoría del club Atlético de la vecina localidad que esta tarde se enfrentan a Eclipse en la cancha de los locales.

Producto del impacto el menor pasó por arriba del capo impactando ocntra el parabrisas. Como consecuencia, golpeado, fue trasladado pro el SAME al hospital donde se encontraba recibiendo atención médica, fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal policial que inciió las actuaciones de rigor.