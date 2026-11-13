La Escuela Agraria de Germania quedó destruída por la tormenta (VIDEO)

La Escuela de Educación Secundaria Agraria (EESA) N° 1 de Germania fue el lugar más afectado por la tormenta en la zona.

Todas las construcciones, el edificio originario y las instalaciones recientemente inauguradas sufrieron serios daños, los silos, los invernáculos, containers, gallineros, y otras dependencoias fueron arrasadas por el viento, comentó hace minutos a Distrito Interior Mónica De Lorenzi, directora del establecimiento.

Al momento de la llegada del fenómeno climático en el establecimiento había unos 130 alumnos que ya fueron evacuados a la escuela secundaria de la localidad.

No hubo heridos, expresó la autoridad, quien precisó que los chicos de ALberdi y Genera Pinto eserán llevados a sus hogares.

En el lugar se encuentran las autoridades municipales y bomberos que de inmediato accionaron para dar respuesta ante tamaña situación.

Lo que se observa permite dimensionar la magnitud del viento que se hizo sentir con fuerza en ese sector de la región que aún permanece bajo Alerta Meteorológica.

Hace unos meses Germania había sifrido también los efectos del viento; oportunamente los vecinos permanecieron sin electricidad por un período prolongado y uno de los clubes, entre otros, había sifrido la voladura de su techo.

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