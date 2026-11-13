Ampliamos: incendio en un local de venta de carne en General Villegas

Esta madrugada, minutos antes de las 4 horas, la sirena de bomberos llamaba ante la presencia de humo saliendo de la parte posterior de un local dedicado a la venta de carne, sobre la calle Rivadavia, entre Sarmiento y Pueyrredón.

Se desconoce inicialmente el origen del fuego que se produjo en el sector de cables, a los que afectó mayoritariamente, aunque se presume que se trató de un cortocircuito.

La intervencion de bomberos, que trabajó con dos dotaciones, evitó daños mayores.

En el lugar se hizo presente personal policial y de la Guardia Urbana que mantuvo el tránsito cortado facilitando el trabajo de los voluntarios.