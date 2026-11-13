Los Palmeras cerrarán «La Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero» en Germania que se realiza el 21 y 22 de noviembre

Los días 21 y 22 de noviembre, la localidad perteneciente al Partido de General Pinto tendrá una nueva edición de la popular fiesta que cada año reúne a miles de personas provenientes de la región, incluso puntos remotos del país.

Desde la organización anunciaron el cronograma de lo programado tanto dentro como fuera del predio del evento, que contará con el certament de destrezas criollas, venta de productos artesanales y de microemprendedores, el desfile criollo por las calles del pueblo, un sector para juegos para los más chicos, y el escenario en el que actuarán, entre otros Los Palmeras, la banda que volvió a ser noticia, lamentablemente tras el fallecimiento de uno de sus fundadores, Marcos Camino, hallado sin vida recientemente en Santa Fé; antes, también con un fuerte impacto la desvinculación de Caho Deicas, la voz del grupo.

Si bien la formación ya estaba transitando esta etapa de transición, lo ocurrdo la acentúa.

Los Palmeras cierran La Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero y esto representa un plus dado que se trata de una de las bandas que más hace bailar al país.

Cabe destacar también que las cantinas, a cargo de los clubes Deportivo Sarmiento y JUventud Unida, y la Asociación Bomberos Voluntarios, quienes garantizan un excelente servicio.

La información aparece publicada en el perfil de las redes sociales del municipio de General Pinto.

En breve publicaremos notas ampliando la información.