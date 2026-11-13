Alerta Amarilla y Naranja, hoy, por tormentas en nuestra zona

Se espera que durante el transcurso del viernes, el pasaje de un frente frio provoque lluvias y tormentas de variada intensidad sobre gran parte de la PBA, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas. Las mas intensas se esperan sobre la franja oeste y sur de la PBA (Zonas DC 6 y 11).

-Las mismas comenzarán a afectar el sur de la zona DC 6 desde la madrugada ( Patagones y Villarino).

-Entre las 06 y las 12 hs las tormentas se vana ir extendiendo a el resto de la zona DC 6 y DC11

-Entre las 12 y las 18 hs continuarán siendo afectadas el norte y este de la Zona DC 6, DC 11; y comenzarán a afectar la zona DC 5 y el oeste de la zona DC 7

-Finalmente entre las 18 y las 00 hs serán afectadas las zonas DC 3, 4, 5, 7, sur de las zonas DC 9 y 10, la zona 12.

En términos generales se estiman entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada principalmente sobre las franjas sur y oeste de la PBA.

Las condiciones tenderán a mejorar de sudoeste a noreste a partir de la noche del viernes.