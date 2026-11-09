Los daños en el auto incendiado esta madrugada fueron totales, y aún no se conoce la causa del siniestro

Esta madrugada, a las 5 horas, los bomberos acudieron ante el incendio de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública.

Al llegar, las llamas cubrían la unidad sobre la que trabajaron de inmediato evitando una explosión y que los daños no fueran aún mayores de lo que fueron, de todos modos, y dado las características de este tipo de focos, las llamas lo consumen todo.

Salvo las ruedas, el resto del Peugeot, quedó reducido a hierro y plásticos quemados.

Consultado acerca de lo ocurrido, teniendo en cuenta que el auto estaba estacionado, sin ocupantes a bordo que lo pusieran en marcha, su propietario, Román Artigas, contó a Distrito Interior, que oyó una explosión y al salir los vecinos le estaban avisando del incendio. Esta mañana no podía precisar que pudo haber pasado; si se trató de una falla o un acto vandálico como causa.

Por otra parte, y dado que hace pocos tiempo fue víctima del robo de una moto Honda Tornado en su casa, frente a la cual estaba el auto, además de otros inconvenientes vividos, Artigas dijo que no entiende cómo y por qué le están pasando tantas cosas negativas juntas. A pesar de ello, y con la predisposición de siempre, respondió, mientras iniciaba con los trámites de rigor para estos casos.