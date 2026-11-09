El ajedrez de General Villegas tuvo una destacada actuación, y podio, en el Gran Prix del Centro en Lincoln

Ayer domingo se realizó la 9 edición del Gran Prix del Centro de Ajedréz en la ciudad de Lincoln.

El encuentro, que reunió a jugadores de toda la región, se desarrolló en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora, y estuvo organizado por la Escuela de ajedrez del Club Jorge Newbery

Entre los competidores hubo presencia villeguense, Fermín Fernández, que logró un destacado 3° puesto en la categoría Sub 18, con 16 años (foto de portada).

Fermín juega al llamado deporte ciencia hace 9 meses integrando la Escuela de Ajedrés Municipal, que coordina Ignacio Barrios.

En esta opoortunidad a Lincoln viajó por sus propios medios, y junto a él un alumno debutante en torneos, lo que muestra la importancia de sumar más jugadores a la práctica del ajedres, y en consecuencia la participación en torneos, lo que permitirá que ante un número mayor se pueda disponer del transporte municipal u otro tipo de ayudas que facilitaría la logística necesaria.

Por otro lado, probado está lo productivo de la práctica de este deporte que contribuye al desarrollo cognitivo e intelectual de quienes lo practican, aleja de las pantallas, y tiene un alto contenido social que se aprecia especialmente en las competencias. (Imagen captura de Plura)