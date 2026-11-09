Una joven con profundas raíces en General Villegas tocó el arpa en la misa que brindó hoy el Papa León XIV

Juana Moreno, es hija de Javier Moreno, hermano de Martín y Willy (actual Presidente de la Sociedad Rural), y Leticia Chirinos; vive en Santa Fé, capital. Tiene 21 años.

Hoy fue quien ejecutó el arpa en la misa que el papa celebr´en el Monumento a los Españoles en Capital Federal.

Momentos antes Juanita, como la llaman sus afectos, habló con Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9) contando alunos detalles en la previa a este histórico momento.

La joven que estudió música en una escuela de Santa Fé y luego se trasladó a Buenos Aires para continuar en el teatro Colón, les escribió espontáneamente a los responsables de la música en la visita papal, freciendo sus servicios, aunque también se había inscripto como voluntaria para la tarea que fuera.

Tras su ofrecimiento fue convocada y se sumó a la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela que este lunes acompañó a León XIV en la misa que culminó alrededor de las 13 horas. Junto al conjunto de músico hubo seis coros fusionados, los que suman en total, más de 200 personas sobre el escenario.

Juana estuvo acompañada por sus familias paterna y materna, que disfrutaron de este momento trascendental en la vida personal y musical de la joven que visita con frecuencia General Villegas y con la que compartió la previa a la que fue seguramente, su interpretación más importante hasta el momento.