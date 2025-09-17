ESTA MADRUGADA: se incendió por completo el automóvil de un vecino de Piedritas

Ocurrió hoy a las 2:30 horas en el acceso que une las localidades de Emilio V. Bunge con Coronel Charlone.

En el lugar intervinieron los bomberos voluntarios de Charlone que lo hicieron con dos dotaciones. Al arribar el fuego estaba totalmente declarado, y a pesar de las tareas realizadas, los daños en el vehículo, un Volkswagen Bora, fueron totales.

A pesar de lo ocurrido el conductor, una persona de 50 años, domiciliado en Piedritas, resultó ileso.

Los trabajos en el hecho demandaron una hora y media aproximadamente.

Se desconoce la causa que provocó el incendio.