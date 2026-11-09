Volcó un automóvil en el camino Néstor Kirchner de General Pinto
El hecho ocurrió esta mañana a las 6:15 horas en el camino asfaltado que une la ciudad de General Pinto con la localidad de Germania.
El conductor de 50 años, perdió el control del Volkswagen Vento a la latura de la curva que conduce a Gunther por causas que se desconocen.
Como consecuencia de la maniobra el hombre que es de General Pinto terminó volcando, debiendo ser asistido a pesar de no tener, en principio heridas de consideración; no obstante fue trasladado al hospital donde permanece internado en observación.
Trabajaron personal de la Policía Comunal, Bomberos Voluntarios y el SAME.