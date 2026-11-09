Una enfermera fue atacada y herida por un hombre en el Centro de Salud de Emilio V. Bunge

Esta madrugada, alrededor de las 6 horas, un sujeto que sería de la localidad de Piedritas, ingresó al Centro de Salud, visiblemente exaltado, probablemente afectado por la ingesta de alcohol u otra sustancia,insultando a los presentes, e intentando agredir a una mujer de la Policía Comunal que habia concurrido hacía un momento por una cuestión ajena a lo que estaba ocurriendo.

En ese contexto intenta agredirla físicamente, por lo que intervienen las enfermeras para evitarlo, pegándole una trompada a una de ellas.

Luego de unos minutos lo sacan al exterior logrando que se retire.

Tras lo sucedido se radicó la denuncia e iniciaron las actuaciones correspondientes, por lo que se presume, al estar identificado y lo provocado, será aprehendido.