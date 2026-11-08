Una amistad que nació en la colimba, y para siempre; hoy la comparten en General Villegas (VIDEO)

La clase 1954 mantiene con regularidad los encuentros, logrando haciéndolo hasta tres veces por año.

En General Villegas, donde se encuentran todos por primera vez, están disfrutando de un asado en el quinto del Parque Municipal, uno de los visitante destaca por su estado y características, en el que no faltarán las anpecdoas y las cosas de la vida que a cada uno le han pasado desde la última vezque se vieron.

Ellos hicieron el Servicio Militar en Pigüe, en 1954, tras muchos años sin verse, a uno de los ex conscriptos se le ocurrió la idea del reencuentro y desde entonces la amistad ha ido en aumento; tanto que uno de ellos en la nota con Distrito Interior, reconoció que verse es algo que necesitan.

Esta clase fue parte de la que combatió contra la guerrilla en Argentina, pero también «la mejor» según ellos. Hoy cumplen con un ritual que tienen incorporado a la vida de una manera casi religiosa, de Miramar, Daireaux, Piedritas, y otros lugares, viajaron hasta General Villegas para disfrutar. Y lo están haciendo.