Las religiosas que volcaron en la RN 188 están cenando en Granada, duermen en Pinto y mañana podrán llegar a Luján

Cinco religiosas que hoy viajaban hacia Luján por la visita del papa Leon XIV volcaron en el kilómetro 238 de la Ruta Nacional 188, en cercanías de Coronel Granada, Partido de General Pinto.

La Renault Kangoo en la que se movilizaban era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, a quien acompañaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

Solo dos de ellas sufrieron golpes diversos, ninguno de gravedad, por lo que requirieron atención médica, siendo trasladadas al Centro de Salud local,

Esta noche, una fuente consultada contó a Distrito Interior que las hermanas permanecen en Coronel Granada donde se encuentran cenando en la conserjería del club Villa Francia, luego viajarán a General Pinto en un remís que dispuso el municipio, donde dormirán en el hospedaje que la Municipalidad cuenta para diferentes visitas, ubicado entre la Escuela de Estética y el Salón Cultural.

Mañana por la mañana, luego de desayunar en la ciudad cabecera, un vehículo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, las trasladará a Luján para que puedan cumplir con la misión por la que viajaban.

La foto que muestra a las cinco religiosas fue tomada a modo selfie en la puerta de la Capilla de Granada.

Un dato a destacar es que quien conducía, Silvia Susana Berronda, regresa a Alvear, en la provincia de Mendoza, mientras que las restantes realizarán el itinerario detallado.

DATO

Las mujeres accidentadas son «hermanas», no «monjas. Esta es la diferencia entre ambas:

La principal diferencia radica en su estilo de vida y misión: una monja vive enclaustrada y lleva una vida de oración y contemplación en un monasterio, mientras que una hermana (o religiosa de vida activa) vive en contacto con la sociedad y se dedica a labores pastorales, educativas, sanitarias o sociales