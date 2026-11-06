Tormenta severa: en Huinca Renancó los bomberos salvaron a una persona atrapada en una casilla aplastada tras el temporal

Un intenso y complejo operativo de emergencia se desplegó en la tarde de este jueves en la planta de acopio de la firma Cargill, situada a la vera de la Ruta Nacional 35, en jurisdicción de Huinca Renancó.

El incidente se produjo tras el colapso de una casilla que sufrió un severo aplastamiento, dejando a un ocupante atrapado entre los materiales colapsados.

Al ser alertados sobre la emergencia, los Bomberos Voluntarios de Huinca Renancó acudieron rápidamente al predio con varias dotaciones. En el lugar, los efectivos constataron la gravedad del escenario: la estructura de la casilla se encontraba completamente deformada, aprisionando a la víctima en su interior.

El hecho ocurrió a las 19 horas de ayer y fueron necesarias tres dotaciones con un total de 13 ocupantes para trabajar ante la delicada situación.

El informe detalla que al arribar, las dotaciones se encuentran con una escena de considerable complejidad, observándose líneas de alta tensión sobre sectores de la carpeta asfáltica y vegetación, lo que demanda una evaluación inicial de riesgos y condiciones de seguridad antes de avanzar con las tareas de rescate.

Al ingresar al sector de intervención, se constata una casilla parcialmente aplastada, con una persona atrapada en su interior y uno de sus miembros superiores sometido a una importante compresión estructural.

Ante esta situación, se realiza una evaluación integral de la escena, estableciendo estrategias de intervención y liberación progresiva, priorizando en todo momento la seguridad de los rescatistas y la integridad de la víctima.

Las maniobras se desarrollan mediante la utilización de herramientas de corte y expansión hidráulica, incluyendo motosierra, tijeras y expansores, efectuando aperturas en los laterales de la estructura para generar espacios de acceso y trabajo.

De manera complementaria, se incorpora maquinaria pesada para la remoción y desplazamiento controlado de elementos de gran porte, así como tareas de corte y retiro de árboles, permitiendo reducir progresivamente las fuerzas de compresión que afectaban al miembro atrapado.

Durante el desarrollo de las operaciones, personal de Bomberos permanece trabajando desde el interior de la estructura, brindando asistencia, acompañamiento, contención y comunicación permanente con la víctima, mientras se ejecutan las maniobras de liberación.

La intervención se prolonga debido a la magnitud de los elementos involucrados, las condiciones climáticas desfavorables y la necesidad de evaluar e implementar distintas alternativas técnicas de rescate.

Finalmente, tras un intenso trabajo coordinado entre las dotaciones, se logra la liberación completa de la persona atrapada, culminando exitosamente las maniobras de rescate.

Una vez liberada, se procede a su inmovilización, extracción controlada, colocación en la Unidad de Rescate y control inicial, para su posterior traslado.