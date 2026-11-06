Lincoln pidió declarar la emergencia agropecuaria por las inundaciones

La Municipalidad de Lincoln elevó al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires el pedido para declarar la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en la zona sureste del distrito, principalmente en el área rural de Martínez de Hoz, Las Toscas y Carlos Salas, que comprende los cuarteles IX, X, XI y XII.

La solicitud fue presentada por el intendente Salvador Serenal luego de una reunión de la Comisión de Emergencia Hídrica local y del seguimiento de la situación por parte del Comité Municipal de Crisis. El pedido contempla un período de 180 días, con vigencia desde el 1 de octubre pasado.

Desde la Secretaría de Producción se elaboró el informe técnico que acompaña la presentación ante las autoridades provinciales. El objetivo es que la situación de Lincoln sea tratada en la próxima reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Hídrica, donde se evaluará si corresponde declarar la emergencia de manera total o parcial, o bien el desastre agropecuario para la zona afectada.

De acuerdo con el relevamiento municipal, más del 70% de la superficie productiva de esa franja del distrito está comprometida por la presencia de agua, lo que representa aproximadamente 175.000 hectáreas.

El informe señala que las precipitaciones acumuladas hasta octubre de 2026 superaron la media histórica. A esto se suma que durante el otoño de 2025 se había registrado un fenómeno similar, lo que provocó una recarga de los perfiles del suelo e impide que los excesos de agua de esta primavera puedan ser absorbidos.

Comité de Crisis: caminos y atención sanitaria

En paralelo al pedido de emergencia agropecuaria, el intendente Salvador Serenal encabezó en Martínez de Hoz una nueva reunión del Comité de Crisis para monitorear la situación hídrica y avanzar en medidas de contingencia para las localidades más afectadas.

Durante el encuentro se analizó el impacto de las últimas precipitaciones y del fenómeno climático de El Niño en la zona rural de Martínez de Hoz, Las Toscas y Carlos Salas, además de Roberts, donde la afectación es menor.

Uno de los principales puntos abordados fue el estado del camino que conecta a las tres primeras localidades. En ese sentido, se repasaron los sectores más comprometidos y las tareas de contención y consolidado realizadas por el área de Vialidad municipal para sostener la circulación.

Desde el Municipio destacaron que, a partir de las intervenciones realizadas durante casi 30 días sobre la Ruta 70, se logró rehabilitar la conexión para productores y vecinos. Los trabajos continúan con el objetivo de garantizar semanalmente la atención sanitaria en Las Toscas y Carlos Salas.

Además, se avanzó en un plan de contingencia para reforzar la logística y asegurar la asistencia médica en ambas localidades, ante la posibilidad de que nuevas lluvias compliquen la transitabilidad.