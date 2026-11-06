Toda la zona invitada por Buchardo a festejar, este fin de semana, con la Expo Aniversario los 122 años de su fundación

Ya está todo listo para vivir una nueva edición de la ya tradicional Expo Aniversario de la localidad ubicada al sur de Córdoba, vecina del noroeste bonarense.

Las dos jornadas comprendidas los días 7 y 8 de noviembre es una excelente oportunidad para el encuentro, compartir y celebrar juntos la historia de este lugar que se caracteriza por la hospitalidad y la amistad hacia sus visitantes; con música, espectáculos, tradición, cultura y muchas sorpresas.

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