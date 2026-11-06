IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: advertencia a conductores entre Emilio V. Bunge y Coronel Charlone

Un lector de Distrito Interior, transitando esta mañana, temprano, por el camino asfaltado que une la RN 33 (Piedritas) con Coronel Charlone (Ruta Provincial 26) fotografió uno de lo sbache más importantes que se produjo en la cada vez más deteriorada traza.

Las fotografías corresponden al tramo comprendido entre las localidades de Bunge y Charlone; mano a Charlone.

«Habia un pozo en ese lugar, supongo que algún implemento agricola al caer la rueda al pozo lo haya enganchado con una reja / disco o algo asi», expresó el lector.

Cabe recordar que el deterioro viene siendo progresivo, particularmente desde que la provincia de Córdoba concluyó la obra de los 13 kilómetros de la RP 26 que une Buchardo con Charlone, lo que aumentó considerablemente la circulación de camiones. Esta situación tiene como consecuencia este tipo de roturas.

Por otra parte y en ese sentido, se acaba el Srnado de la Provincia de Buenos Aires acaba de aprobar y solicitar al Ejecutivo, el tramo mencionado inicialmente pase de acceso asfaltado a Ruta Provincial para que tenga el mantenimiento adecuado a fin de evitar su progresión.

Finalmente, este tramo es el único paso directo terrestre entre ambas provincias lo que lo convierte en una vía de circulación sumamente cómoda para transportistas y viajeros.

Para hacernos llegar tu noticia escribinos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior)