General Villegas: la recolección de residuos tendrá un cronograma especial durante los feriados la próxima semana

Se informó el cronograma de recolección de residuos para los próximos días, que tendrá modificaciones debido a los feriados establecidos con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina y el asueto administrativo municipal dispuesto para el martes 10 de noviembre,

De acuerdo con el cronograma, el servicio se prestará de la siguiente manera:

Habrá recolección



Sábado 7 de noviembre.

Lunes 9 de noviembre.

Miércoles 11 de noviembre.

No habrá recolección



Domingo 8 de noviembre.

Martes 10 de noviembre.

El Gobierno nacional estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional y el miércoles 11 como feriado en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Por otra parte, mediante la Resolución N.º 983/26, el Departamento Ejecutivo Municipal dispuso asueto administrativo para el martes 10 de noviembre, en adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre.

La Municipalidad solicita a los vecinos tener en cuenta este cronograma para organizar la disposición de los residuos.