General Villegas: importante reunión con autoridades de FEMEBA para analizar mejoras en el sistema de salud

El intendente municipal, Gilberto Alegre, acompañado por la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias y el director de Asuntos Jurídicos, Martín Belloso, mantuvo una reunión de trabajo en la capital provincial con representantes de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), entidad que nuclea a organizaciones médicas de distintos distritos bonaerenses y trabaja en la gestión de servicios y prestaciones de salud.

Por parte de la Federación participaron Omar R. Fons, secretario de Hacienda, e Ignacio Elliff, secretario de Acción Social y Derechos Humanos.

Durante el encuentro se intercambiaron propuestas y se recibió asesoramiento técnico y estratégico sobre distintas alternativas para optimizar las prestaciones sanitarias en el Partido de General Villegas.

También se analizaron posibles acuerdos y convenios de cooperación destinados a promover la formación y capacitación de los profesionales de la salud, así como su desarrollo y jerarquización.