General Villegas: un hombre fue hallado sin vida en una vivienda del barrio El Progreso

Alrededor de la medianoche un hombre mayor de edad, cercano a los 70 años, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en calle Los Ceibos del barrio El Progreso, en inmediscionea del Acceso Malvinas Argentinas.

En primera instancia y tras constatar su muerte, se habría tratado de un evento cardíaco.

No trasacenció si al mlmento de lo ocurrido se encontraba solo o acompañado por alguna persona del entorno familiar o amistad.

Ante un llamado telefónico acudieron al lugar personal del SAME y Policía Comunal.

Acerca de la víctima no trascendieron los datos filiatorios.