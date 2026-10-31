Alerta meteorológica Amarilla y Naranja para este domingo en nuestra zona

Se espera que, con el ingreso de un frente frío por el oeste de la provincia de Buenos Aires, comiencen a desarrollarse lluvias y tormentas de variada intensidad desde la madrugada del domingo, algunas localmente fuertes. Las mismas avanzarán progresivamente de oeste a este, afectando distintos sectores de la provincia durante gran parte de la jornada.

Las tormentas podrán estar acompañadas por chaparrones intensos de corta duración, ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Se prevén valores de precipitación acumulada, en general, entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Sobre los municipios del noroeste de la PBA, existe una mayor probabilidad de que se desarrollen tormentas localmente más intensas, con acumulados que podrían superar los 60-70 mm de manera muy localizada a lo largo de la jornada.

Las condiciones tenderán a mejorar progresivamente de oeste a este, a medida que el sistema avance sobre la provincia.