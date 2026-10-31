Una joven de General Villegas fue hallada sin vida en Buenos Aires

El hecho ocurrió esta tarde en el interior del departamento en el que vivía en el barrio de Palermo.

De acuerdo a los datos que trascendieron, la joven que habia salido anoche con sus amigas, fue contactada esta tatde, como habitualmente ocurría; al no tener respuesta se acercaron hasta el lugar donde encontraron la peor escena.

Sk bien la causa del deceso será determinada mediante las pericias, en primera instancia se habría tratado de una muerte accidental.

La corta edad y al tratarse de la integrante de una familia conocida de General Villegas la noticia, que se va conociendo con el correr de las horas, causa profundo dolor en la comunidad.