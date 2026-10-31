Ampliamos: el paciente está siento operado, y se determinó que la moto circulaba en contramano

Tras lo ocurrido sobre la Avenida Mitre de General Villegas donde una moto impactó de frente contra un automóvil que circulaba en sentido contrario (por su mano), Distrito Interior accedió a nuevos datos del hecho.

El conductor de la moto es Elías Alberto Rebagliatti, de 27 años (dato confirmado por Luis, su papá), quien comentó que su hijo estaba siendo intervenido quirúrgicamente por una fractura.

Realizadas las consultas del caso, efectivamente el paciente sufrió quebradura que afecta su movilidad, por lo que está siendo operado a fin de estabulizar la misma. A su vez sufrió politraumatismos, pero ninguno, por el momento revise gravedad. Hasta el momento la vida del joven no corre peligro.

Acerca de la mecánica del incidente, la moto circulaba por Avenida Mitre, proveniente de Alberti, nunca ingresó a la estación de servicio, como trascendió en un primer momento; sí continuá al pasar frente a ésta en contramano, esquivó la rotonda, siempre por su mano contraria, hasta impactar contra el Volkwagen Voyage que era codnducido por una mujer.