General Villegas: grave accidente entre una moto que habría bajado de la vereda y un auto que circulaba por la avenida

Esta mañana se produjo una fuerte colisión sobre la Avenida Mitre, a metros de la rotonda en la intersección con la calle Moreno.

Según los primeros datos, el motociclista, mayor de edad, habría circulado, luego de haber salido de la estación de servicio Axion, por la vereda en sentido contrario al del auto que lo hacía correctamente por su mano; al bajar hacia la calle, lo chocó de frente.

A simple vista se observa la violencia del ímpacto que tuvo serias consecuencias para el ocupante de la moto que fue trasladado al hospital, aparentemente con fracturas.

En el lugar permanecen las unidades a la espera de la intervención de la Policía Científica cuyo relevamiento, junto al de las cámaras de seguridad, permitirá esclarecer fehacientemente lo ocurrido.