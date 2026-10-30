IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «No aprendemos más» (VIDEO)

Esta mañana se desarrollan las Intertribus de la Escuela Secuendaria N° 11 (con orientación e Eduación Física) en el SUM del Parque Municipal; el padre de una alumna que se encuentra en el lugar observó que los arcos que se utilizarán para jugar están sueltos, sin contrapeso, ni amurados al piso.

Especielamnete en General Villegas ese es un tema extremadamente sensible teniendo en cuenta lo recientemente ocurrido en el gimnasio del club Eclipse donde la caída de un carto le costó la vida a una nena de 8 años cuando practicaba patín.

A eso se le puede sumar otro dato vinculado, y es que esta tarde se realizará una charla sobre la Ley Joaquín, con la presencia de Serena, la mamá de Joaquín Gatto, menor que murió tras la caída de un arco sobre su cuerpo, por quien surgió esta Ley.

«Yo al igual que las docentes estamos preocupados por el estado de los arcos», comentó quien nos envió las imágenes que muestran el estado en que se encuentran los arcos, por demás de llamativo, teniendo en cuenta los riesgos que ello implica.

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Video enviado por un padre