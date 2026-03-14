Un menor accidentado esta tarde en General Villegas será derivado, su estado es crítico

Esta tarde una camioneta y una moto colisionaron en la esquina de Pringles y Ulla.

La camioneta, una Chevrolet Silverado, circulaba por Ulla, conducida por un hombre de 56 años, por Pringles lo hacía la moto, una Mondial Max, 110 cc, en la que se movilizaba un menor de 16 años.

En la intersección, tras el fuerte impacto, el rodado menor quedó debajo de la pick up, con el adolescente seriamente golpeado, por lo que fue trasladado de urgencia por el SAME al hospital, donde esta noche se aguarda el traslado a un centro de mayor complejidad debido a su delicado cuadro de salud.

El paciente presenta un traumatismo de cráneo y tórax, con fractura de cráneo. Se encuentra internado en Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

Esta noche los peritos de la Policía Científica concluían su tarea alrededor de las 23 horas.