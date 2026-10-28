El pádel femenino del club Atlético también se sumó al Octubre Rosa con un torneo del que participó Mujeres Entrelazadas

Woman Padel, es el grupo de mujeres que integra el club Atlético y se encarga de la organización torneos de pádel de mujeres únicamente. Una de las caras visibles es Patricia Carrizo, aunque junto a ella hay una media docena de jugadoras que la acompañan en esta tarea.

En cada torneo hay una temática diferente, por eso en octubre se sumaron a la campaña contra el cáncer de mama organizando rl torneo que tuvo como temática la prevención de esta enfermedad, motivo por el que fue invitado el grupo de Mujeres Entrelazdas que particpó con una charla llevado a cabo en el buffet.

A su vez las participantes, 16 parejas en 5° categoría y 20 parejas en 8° categoría, tenían que portar algún accesorio o ropa de color rosa. En total unas 100 mujeres, teniendo en cuenta las del público, fueron parte de esta movida que se da por primera vez.

Cada participante recibió como souvenir un llavero con un lazo rosa que fue tejido por una de las jugadoras. Woman Padel tiene como temática comprar o encargarlo en la ciudad

En lo deportivo la campeonas fueron:

5° categoría

Risso / Villegas (Ameghino)

8° categoría

Garat / Guevara

Se trató de un torneo para jugar, compartir y acompañar una causa que nos une, concluyeron desde la organización, que agradecieron el acompañamiento que tuvieron desde el primer momento en que se planteó la idea.

El próximo compromiso es el fin de semana que viene, un Suma 13