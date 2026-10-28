Detalles del accidente vehicular por el que falleció un joven de General Pinto

Marcos Andrés Fernández, de 24 años, de General Pinto viajaba por la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Aron castellano cuando protagoizó el grave accidente en el que sufrió graves heridas.

De acuerdo a la información a la que accedió ofcialmente Distrito Interior, Fernández circulaba por la ruta el sábado 24 de octubre alrededor de las 6:45 horas, en el kilómetro 392, a bordo de una moto Yamaha 250cc., cuando por causas que no trascendieron, colisionó por alcance (desde atrás) a un automóvil marca Fiat, que era conducido por un ciudadano español, identificado como Carlos Barromeo, a quien acompañaban su esposa e hija, quienes resultaron ilesos.

Como consecuencia la víctima fue asistida en el lugar hasta la llegada del servicio de emergencias que lo trasladó hasta Rufino, y luego, debido a la gravedad de su cuadro a Venado Tuerto, donde finalmente falleció en la tarde de ayer.

La víctima era oriunda de General Pinto, donde residía, el viernes había viajado a Rufino, según un allegado quien contaba con ese detalle como dato acerca de su presencia en la RN 7. Actualmente se desempeñaba como empleado de un contratista rural.

Conocido, principalmente entre la población joven, quienes lo conocieron coinciden en que se trataba de una persona trabajadora y buen amigo. Su corta edad, el modo en que se produjo su desenlace, pero especialmente por su manera de ser