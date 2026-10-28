Kicillof se hizo una «escapadita» hasta la unidad básica del MDF antes de irse de Villegas

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo una apretada pero intensa agenda que superó lo previsto, o comunicado oficialmente.

Además de haber visitado la Escuela Secuendaria en Villa Saboya, el edificio del Centro Educativo y la Escuela Primaria N° 1, en la ciudad cabecera, estuvo en el IMI, invitado para visitar las exequias de Mama Antula y antes de irse, junto a los Ministros Rodriguez y Alvarez Rodriguez, pasó por la unidad básica recientemente inaugurada donde posó para la foto con los compañeros de la mayoría de las corrientes que componen su espacio en el plano local quienes lo vivaron cantándole «Axel Presidente».

Esta visita partidaria como cierre de su estadía, certificaría dónde está el sello en General Villegas, sin embargo, no significaría a quién le pertenecría, por lo que el frente debería aglutinar a todos, incluyendo al intendente Alegre que se proclama adherente.

En política un mes es una eternidad, y esto es apenas un movimiento más en el camino hacia el 2027; aunque dado el escenario, el movimiento puede ser un sacudó o un terremoto en este caso.