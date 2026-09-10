Una persona resultó herida en una mano tras el aparente reclamo de una deuda

Anoche cerca de las 23:20 horas la Policía fue solicitada en la calle Ayacucho y Güemes, en inmediaciones de la UDI, en General Villegas, luego que una persona resultara herida, al parecer con un arma blanca, o un elemento similar, en una de sus manos, viendo afectados los dedos.

Según trascendió el hecho se habría desencadenado en el marco de un acalorado reclamo por una deuda. Dos hombres, el presunto reclamante y el deudor se habrían trenzado en una pelea que terminó con uno de ellos requiriendo atención en el hospital.

Inicialmente los uniformados se dirigieron al lugar por el avido de una persona apuñalada en un contexto de pelea, pero al arribo, la situación, delicada, era menos compleja.

Más tarde, sobre la medianoche, se observó la presencia de al menos dos móviles sobre el acceso centenario donde interceptaron a dos vehículos deportivos a cuyos conductores, personas jóvenes, les labraron Actas por infracción a la Ley de Tránsito, ya que habrían transgredido las normas.

La circulación en el acceso Centenario a alta velocidad, y la sonoridad de los escapes, alertó alos vecinos que habrían dado aviso, reforzado con las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. (Imagen de portada ilustrativa)