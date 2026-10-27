Kicillof visita hoy General Villegas, y viajará hasta Villa Saboya
El Gobernador Axel Kicillof arribará a General Villegas este martes en el marco de la inauguración de obras en establecimientos educativos y entrega de notebooks a alumnos.
Tras su arribo previsto a media mañana el mandatario se trasladará hasta Villa Saboya donde dejará inaugurado el SUM de la Escuel N° 9 y entregará equipos a los alumnos. Será a las 10:30 horas.
Luego, 12:45, visitará la obra del Centro Universitario, ubicado sobre la Avenida Alvear.
Finalmente, 13:20, participará de la inauguración e la obra de ampliación y refacción de la Escuela Primaria N° 1, entrega de notebooks y firma de convenio con OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana)