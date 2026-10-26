La Parroquia de General Villegas sumó un nuevo sacedote, el presbítero Juan Manuel Carreras

Durante el fin de semana fue presentado a la comunidad cristiana el sacerdore, presbitero Juan Manuel Carreras, joven cura que acompañará como Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Carmen al Padre Tomasz Wargocki.

Esta nueva misión en su carrera sacerdotal le fue conferida por el Obispo Ariel Torrado Mosconi, quien pidió a los feligreses una oración para que este nuevo desafío sea frctífero en la comunidad, que cuenta con dos sacerdotes, como no ocurría desde hace varios años.

La última vez que el Párroco local estuvo acompañado fue en el años 2013; el Padre Mariano Cortés tuvo como Diácono (antes de ordenarse Sacerdote) al Padre Joselo Rossi, que actualmente es el Párroco de Emilio V. Bunge.

Carreras, proviene de Pehuajó, su destino anterior; es oriundo de Roberts, y una de las particularidades de su vida es que su hermano gemelo, se ordenó también sacerdote, siendo probablemente el único caso en la Argentina, y el mundo.