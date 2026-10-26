Esta mañana: volcó un automóvil en la RN 33 cerca de General Villegas, los involucrados son de Vedia

Dos personas de 81 y 76 años, domiciliados en la ciudad de Vedia, despistaron y volcaron esta mañana cerca de las 10 horas, en las inmediaciones de la balanza que se encuentra a metros del aero club.

Las personas viajaban en sentido a Piedritas, cuando por causas no establecidas, quien conducía perdió el control del rodado, se cruzó de carril y volcó sobre el préstamo de su mano.

El hombre pudo salir por sus propios medios, mientras que la mujer requirió asistencia para ser retirada del habitáculo.

A pesar de lo ocurrido ninguno de los dos sufrieron heridas de consideración; aún así, por precausión fueron trasladados al hospital donde fueron asistidos descartando lesiones importantes.

En el lugar trabajó personal del SAME, Bomberos, y las policías Vial y Comunal.