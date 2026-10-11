General Villegas: esta tarde se está llevando a cabo la Feria de Artesanos y Emprendedores en la Plaza Principal

A las 15 hpras de este domingo 11 de octubre dio inicio una nueva Feria de Artesanos y Emprendedores de General Villegas.

La misma se realiza el primer sábado de cada mes, pero las condiciones climáticas de ayer, obligaron a psoponerla para est atarde de domingo, que a pesar del cielo amenazante no se suspendió; por el contrario, los stands y las mesas preparadas están ocupadas por las diferentes propuestas.

Gastronomía, botánica, tejidos, impresiones 3D, juguetes y juegos de madera, herrería, telas, y más, lucen expuestas a la espera del público.

Esta propuesta va sumando nuevos rubros y cada vez son más los hombres y mujeres que se animan a formar parte, lo que produce un intersante ida y vuelta entre el cliente y el emprendedor o artesano, ya que para ambas partes, en la variedad y la cantidad está uno e los atractivos principales.

Este detalles y la continuidad, que representa un esfuerzo de todos los componentes, desde el área municipal que lo propone y organiza, quienes se trasladan a la Plaza Principal con sus trabajos, hasta el público que, en un día como hoy, a pesar d ela inestabilidad, decide acompañar, comprando o no, pero diciendo presente.

A futuro, de mantener esta tendencia, la Feria de Artesanos y Emprededores, será uno de los atracivos de la ciudad, y se debe pensar como tal, para que incluso la gente d elos alrededores encuentre en este espacio un lugar para visitar y escaparle a la rutina, siendo una propuesta más que interesante no solo «para ver algo distinto», sino para beneficias¿se con los precios.

La Feria estará abierta hasta las 18 horas.