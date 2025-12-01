El sujeto aprehendido en Villegas por el Cuento del Tío fue traslasado a La Pampa

Hoy fue trasladado a la provincia de La Pampa, a comparecer y dar explicaciones ante la justicia de esa provincia el sujeto aprehendido dias atras en General Villegas, por el delito del Cuento del Tío.

El mal viviente había cometido un hecho en General Pico y luego trasladado hasta nuestra ciudad donde intentaba hacer lo mismo.

Acertada la Policía Comunal logró interceptar y aprehederlo en la estación de servicio ubicada en Moreno y Av. Mitre. Desde entonces estuvo bajo custodia en la comisaría local.