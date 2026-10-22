La Municipalidad de General Villegas declaró de Interés Municipal la charla sobre prevención de riesgos en espacios deportivos y recreativos

La Municipalidad de General Villegas declaró de Interés Municipal la charla abierta y gratuita denominada “Prevención de riesgos en establecimientos deportivos y recreativos”, que se realizará el viernes 30 de octubre a las 19 horas en el Salón de Bomberos Voluntarios de General Villegas.

La declaración fue establecida mediante el Decreto Nº 1599, firmado por el intendente municipal Gilberto Alegre y la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias, el 19 de octubre de 2026.

La iniciativa surge a partir del hecho luctuoso ocurrido en la ciudad y tiene como propósito promover una mayor conciencia acerca de la prevención de accidentes y la necesidad de construir espacios seguros para niños, niñas y adolescentes.

La charla contará con la participación de Serena, mamá de Joaquín e impulsora de la Ley Provincial Nº 15.618, conocida como “Ley Joaquín”, y de María Sol Vázquez, especialista en Seguridad e Higiene y Protección Ambiental, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos vinculados con la prevención y la seguridad.

La Ley Provincial Nº 15.618 establece medidas de seguridad relacionadas con la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos de fútbol, hockey, handball y rugby; aros de básquet; postes de red de vóley; juegos de plaza y demás elementos instalados con fines recreativos, deportivos y lúdicos, tanto en espacios públicos como privados. Su objetivo es prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.