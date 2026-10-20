Este jueves realizarán una Marcha de Silencio por Alessandro Tamburi

Convocada por la familia de Alessandro Tamburi, este jueves 22 de octubre, se realizará una Marcha de Silencio pidiendo por el esclarecimiento de su muerte.

Si bien la justicia trabaja como principal hipótesis con que el joven de 32 años decidió ponerle fin a su vida, sus padres principalmente, sostienen que fue asesinado o inducido a proceder de ese modo.

El punto de encuentro será frente a la Municipalidad de General Villegas a las 18:30 horas, desde donde partirá una caminata en silencio por las calles de la ciudad.

«Porque hay reclamos que merecen ser escuchados y una verdad que queremos conocer.

Invitamos a toda la comunidad a sumarse, acompañar y alzar la voz desde el respeto y el compromiso colectivo», concluye el mensaje.