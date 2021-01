Por amor a los árboles: vecinos se hicieron cargo del cuidado y riego en la plaza San Martín de General Villegas (VIDEO)

En silencio, como crecen los árboles, tres vecinos cuidan, riegan y reemplazan si alguno los 70 ejemplares que rodean la Plaza San Martín de General Villegas se seca.

Mario Gómez, Facundo Latorre y Nevil Ricchini hace dos años que asumieron el compromiso de regar sistemática y artesanalmente, pero no están solos; el resto de los vecinos aportan, principalmente dinero cuando hay que cambiar algún ejemplar que no resistió. Sin inconvenientes se compra uno o los que sean necesesarios y luego logramos juntar el importe para pagar en el vivero.

El municipio está totalmente ausente de esta tarea y no da respuesta desde hace años a pesar de la insistencia, incluso por escrito para que no abandonaran el arbolado público, por eso, ante la falta de respuesta, no se quedaron en la queja y hoy se los puede ver, como muestra esta nota de Distrito Interior, el modo en que «se pusieron al hombro» el cuidado.

Para quienes rodean la plaza es algo tan común como el paisaje mismo pero se sorprenden aquellos que por diferentes motivos se acercan a la plaza o pasan por ella; preguntan qué hacen y cuando se interiorizan el por qué, su gesto es de sorpresa (no es para menos), pero al final se van con cierta satisfacción porque el hecho demuestra (aunque suene a frase hecha) que no todo está perdido.

