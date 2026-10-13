Esta madrugada partieron desde Villegas los selectivos que participarán en Brasil de la Copa Fair Play

Los selectivos juveniles Sub 15 y Sub 17 que representan a nuestra región, con mayoría de jugadores integrantes de la Liga de Fútbol de General Villegas, a cargo del profesor Hernán Ojeda, partieron a las 3:30 horas desde la terminal de ómnibus de la ciudad cabecera con destino Brasil.

La 11ª edición de la Copa Fair Play 2026 se disputa desde el 15 al 18 de octubre de 2026.

La preparación de los chicos contempló un esquema rotativo de prácticas que se extendió por las distintas localidades del distrito y alrededores de donde provienen los jugadores. El proyecto deportivo aspira a recorrer los pueblos del partido de General Villegas y distritos vecinos para descentralizar los entrenamientos, dando inicio, como informáramos oportunamente en Emilio V. Bunge de donde provienen la mayoría de los convocados (foto interior).

Las localidades representadas son Emilio V. Bunge, General Villegas, Banderaló, Piedritas, Coronel Charlone, Cañada Seca, así como también a pueblos vecinos de la región como Buchardo, Italó, Jovita y Serrano.