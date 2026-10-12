Un villeguense felíz: el profesor Daniel Suárez ganó una camioneta 0 km en el sorteo de un evento tradicionalista en América (VIDEO)

Daniel Suarez, es profesor de Educación Física, y aunque concurre junto a su señora y su pequeña hija a la Fiesta de la Tradición en General Villegas, no es alguien considerado del ambiente, sin mebargo, por tercera vez había comprado a José Castro, de General Villegas, la rifa de Apadrinando un tradicional evento que se realiza anualmente en la ciudad de América.

El número 4183 fue para él, el de la suerte, el que le otorgó el premio que, según contó, le permitirá afrontar deudas y terminar la casa que están construyendo. «Tenemos un autito usado, y estamos terminando una casa prefabricada», detalló, también dijo que las deudas contraídas son producto de ese proyecto.

Tras conocer la noticia viajó hasta la vecina ciudad donde recibió el reconocimiento de un público que celebró este toque de suerte, aplaudiéndolo mientras recorría el campo de doma a bordo de la flamante pick up.

Una buena noticia que representa además de una inmensa alegría, una gran oportunidad para Daniel y los suyos. Felicitaciones!

Momento de la recorrida a brodo de la camioneta ganada