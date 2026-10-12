«Choli» Álvarez, ideólogo de la Maratón Rosa fue parte de los participantes, y bromeó con su estado de salud (VIDEO)

Walter Álvarez, fue parte de los participantes de la caminata, en el marco de una nueva edición de la Maratón Rosa que el club Atlético organiza por LALCEC General Villegas, cada mes de octubre, como parte de las acciones en contra del cáncer de mama.

Álvarez fue quien, al igual que ocurriera con la carerra de bicicletas de la institución deportiva, propuso la realización de esta prueba que hoy lo tuvo como un participante más. Esto se da a partir de su diagnóstico de cáncer, al que se refirió, incluso con una cuota de humor y restando dramatismo, «ahora estoy dentro del club», soltó, agregando que estando de ese lado las cosas se ven distintas. Por otra parte, contó que mucha gente que padece esta enfermedad, y que él no conoce, lo han contactado para hablarle del tema, lo que representa una gran ayuda para llevar adelante el tratamiento.

Lo que en un principio es el mundo encima, con el correr del tiempo se enntiende como algo de la vida que puede suceder, explicó.

Dado que se trata de una persona conocida en la ciudad, vinculada social y comercialmente a buena parte de la comunidad, este aspecto de su vida no es algo que resultara indiferente, de allí que permitió se le consultara al respecto, y diera un mensaje a actuales y futuros pacientes por un diagnóstico de esta enfermedad.